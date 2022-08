«Gjør skolestarten billig», skriver Coop i sin nyeste kundeavis og reklamerer for ostepop-produktet Cheez doodles og energidrikken Monster Energy.

Dette har TV- og podkastprofil Mads Hansen plukket opp. På sin Instagram-konto, der han over 500.000 følgere, har han delt et bilde av Coops kampanje og skriver:

«Med dagens strømkrise har jeg vært livredd for at unga skulle bli sendt på skolen uten Monster og ostepop, men heldigvis tar noen ansvar. Takk, Coop!».

Coop legger seg flat

Coop Extra var raskt ute med å svare Hansen. I kommentarfeltet på Instagram beklager dagligvarekjeden koblingen mellom produktene og skolestart.

«Hei, Mads! Takk for at du gjør oss oppmerksom på dette. Her ble det en veldig uheldig kobling mellom produkter og overskrift/heading. Skolestart skulle ikke være nevnt i denne sammenheng. Vi tar til oss kritikken, og beklager», svarer Coop Extra.

– Mads Hansen er en moroklump

Nationen har spurt kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, hvorfor de reklamerer for usunne produkter i forbindelse med skolestart.

– Mads Hansen er det vi på Toten kaller en moroklump, så jeg ser mer humor i kommentaren hans enn kritikk. Og Mads har helt rett i at Cheez doodles og Monster energidrikk hadde passet bedre under de sidene i kundeavisen merket «Gjør kosen billig», svarer han i en e-post.

– Vi har også en side merket «Gjør matpakken billig» som er mer rettet mot skolestart, og der er det annonsert varer som gulrot, paprika, salat, blåbær og grovt brød. Så å si at vi bare annonserer usunne produkter i forbindelse med skolestart blir feil, vi har masse tilbud på sunne produkter som passer ypperlig til skolematen, fortsetter Kristiansen.

– Bør ikke Coop reklamere for frukt og sunnere produkter som barna kan ta med seg til skolen?

– Det gjør vi, i samme kundeavis har vi annonsert alt fra gulrot, blåbær, grove brød, knekkebrød av bygg til kylling- og fiskepålegg, så bildet Mads Hansen viser er tatt ut av en sammenheng for å lage litt moro, og den humoren ser vi når det gjelder plasseringen av energidrikke og Cheez doodles i kundeavisa, skriver Coop Norges kommunikasjonssjef i e-posten til Nationen.