Coop bekrefter funn av salmonella i karbonadedeig

Det er snart to uker siden Coop tilbakekalte flere typer kjøtt- og karbonadedeiger etter mistanke om salmonella. Prøvene er nå testet av Veterinærinstituttet, som konkluderer med funn av bakterien.

– Det er en standardisert analysemetodikk, der prøven går gjennom flere analysestadier, før den til slutt sendes Veterinærinstituttet for endelig konkludering. Mistanken ble først avdekket ved Fatland Ølen sine egne kontrollrutiner for prøvetaking, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Gir diaré og mageproblemer

Produktet det er blitt funnet smitte i er Coop Karbonadedeig av storfe 400 gram, med utløpsdato 06.09.2019.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, som oftest er kjøttprodukter årsaken. Sykdommen gir som regel diaré og magebesvær.

– Tar dette veldig alvorlig

Kristiansen forteller at produktet har blitt solgt i hele landet, men at de ble trukket raskt tilbake da det var mistanke om smitte.

– Når mistanken om smitte ble bekreftet av Veterinærinstituttet, var varene allerede fjernet fra butikkene for lenge siden. Det viser at vi tar kundenes helse på alvor. Det er ikke noen kunder som har blitt bekreftet syke av disse produktene. Saker som dette tar vi veldig alvorlig, og vi var raskt ute med å trekke tilbake produktene fra butikk og varslet kundene via pressemelding allerede ved mistanke.

Coop tok selv flere prøver, uten at noen viste salmonellasmitte.