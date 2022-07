Comeback for okseløpene i Pamplona

Feiringen startet allerede onsdag med fyrverkeri. Den ni dager lange San Fermin-festivalens høydepunkt er okseløpene på morgenene.

Der blir seks okser sluppet fri for å jage tusenvis av folk som forsøker å unngå dem etter beste evne mens de løper gjennom en svingete, brosteinsbelagt rute fram til byens tyrefekterarena.

Tilskuere følger med fra balkonger og trebarrikadene som rammer inn løypa. Programmet etter okseløpene består av spising, drikking, dans og andre kulturinnslag.

Festivalen ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.

– Vi har på følelsen at det er et så sterkt ønske blant folk å ha det gøy at det kanskje kan gå over styr, sier Pamplona-ordfører Enrique Maya til det spanske nyhetsbyrået Efe.

Byen har rundt 200.000 innbyggere, men på det meste under festivalen pleier det å oppholde seg nesten en million mennesker der, mange av dem utenlandsturister.

Men ikke alle setter like stor pris på okseløpene. Dyrerettsaktivister har blitt et fast innslag, og i år har flere kledd seg ut som dinosaurer og vist fram plakater med budskap om at tyrefekting hører fortida til.

Oksene som deltar i løpet, blir drept av matadorene i tyrefektingen senere samme dag.

Det hender også at mennesker tar skade under løpene. Åtte personer ble skadd av oksene i 2019, og 16 deltakere har mistet livet under okseløpene siden 1910, den siste i 2009.

(©NTB)