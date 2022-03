Christiansands Bryggeri legges ned

Bryggeriet i Kristiansand er over 150 år gammelt, og styret mener det vil koste for mye å oppgradere for å komme opp i den standard som kreves for å være bærekraftig for fremtiden, skriver Fædrelandsvennen.

Annonse

Styret i Hansa Borg Bryggerier avgjorde mandag å legge ned Christianssands Bryggeri i løpet av 10 til 18 måneder.

Produksjonen av CB-ølet vil fortsette, men vil skje i Bergen og Sarpsborg.

28 ansatte ved bryggeriet rammes. De vil få tilbud om å jobbe andre steder i konsernet, så langt det er mulighet, eller i andre funksjoner i regionen. De vil også få hjelp til å komme seg i annet arbeid hvis det trengs.