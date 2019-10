Carlsberg skal lage flasker av tre

I fire år har Ringnes jobbet for å lage en trefiberflaske for Carlsberg. Fredag ble to nye prototyper presentert for selskapet, og det for første gang med øl på flasken.

"Målet er å utvikle en flaske som er laget av 100 prosent bærekraftig fremstilt trefiber, og som samtidig er både er 100 % biobasert og fullstendig resirkulerbar", skriver de i en pressemelding.

Inneholder film for å holde vesken i flasken

Den ene prototypen som ble presentert har en tynn resirkulert PET-polymerfilmhinne på innsiden, mens den andre har et tilsvarende lag av 100 % biobasert PEF-polymerfilm. Prototypene skal brukes i det videre arbeidet, og målet er til slutt å få flasker som ikke trenger polymerfilm på innsiden.

– Vi fortsetter å innovere på tvers av alle emballasjeformatene våre, og vi er fornøyde med fremgangen vi har gjort på Green Fiber Bottle så langt. Selv om vi ikke er helt der ennå, er de to prototypene et viktig skritt mot å realisere vår ultimate ambisjon om å bringe dette gjennombruddet til markedet, sier Myriam Shingleton , konserndirektør for Carlsberg Group i en pressemelding.

Arbeidet med flaskene er en del av bærekraftsprogrammet Together Towards ZERO, hvor bryggeriene forplikter seg til å være karbonnøytrale innen 2030. I løpet av denne perioden skal den globale delen av selskapet også kutte karbonuttrykket med 30 prosent.

– Arbeidet med våre partnere siden 2015 på Green Fiber Bottle illustrerer at denne typen innovasjoner kan skje når vi jobber sammen. Vi er glade for at andre likesinnede selskaper nå har blitt med som en del av Pabocos papirflaskefellesskap. Partnerskap som disse, de som er samlet etter et ønske om å skape bærekraftige innovasjoner, er den beste måten å få til reell endring, sier Shingleton.

Carlsberg opplyser at bryggeriet vil samarbeide med Coca-Cola, den svenske vodkaprodusenten Absolut og sminkeprodusenten L'Oréal i arbeidet med å utvikle pappflasker.

Skal være karbonnøytrale i 2020

Ringnes er Norges største bryggeriselskap med nesten 1000 ansatte. Selskapet eies av det internasjonale selskapet Carlsberg Gruppen.

"Ringnes ligger godt an i dette arbeidet, og selskapet har som mål å bli karbonnøytrale ved alle selskapets produksjonsanlegg i løpet av 2020."