Camilla Larsen er ny generalsekretær i Norges Birøkterlag

Camilla Larsen tar over som ny generalsekretær i Norges Birøkterlag etter Jarle Bergsjø.

– Jeg leste meg opp på biesamfunnet for et års tid siden, og ble fascinert. Det ble til at jeg skaffet meg egne kuber, sier Larsen til Nationen.

– En jobb med mening

Larsen er utdannet veterinær, i tillegg til at hun har formell lederutdanning fra Handelshøyskolen BI. Tidligere har hun jobbet som daglig leder av to dyreklinikker på Østlandet, og har bakgrunn som gründer.

Nå er hun fersk birøkter på gården i Nannestad i Akershus, og sier at hun gleder seg til å begynne i sin stilling som generalsekretær, en stilling hun beskriver som en jobb med mening.

– Jeg ønsker å bidra til at Norges Birøkterlag blir faglig godt, og stimulere til innovasjon og ny forskning, sier Larsen til Nationen.

En bransje i vekst

Norges Birøkterlag er birøkternes faglige organisasjon, med lokallag i alle fylker i landet. I 2016 var det over 4000 medlemmer. Samme år ble det utbetalt 11,5 millioner i produksjonstilskudd til birøktere, ifølge Norges Birøkterlag sine nettsider.

– Honningbier i Norge er en positiv næring med store muligheter for innovasjon og utvikling. Stadig større deler av samfunnet engasjerer seg i næringen.