Byrådet i Oslo innfører gratis kjøttfri skolemat

Budsjettet som legges fram torsdag, er byrådets første anledning til å innfri sine valgløfter, skriver Aftenposten.

I tillegg til at byrådet lover å «starte innføringen av et gratis, kjøttfritt skolemåltid hver dag for elever i Oslo- skolen», har de også satt av midler til å starte innføringen av gratis skolemat på videregående skole. Til det er det satt av 20 millioner kroner i 2020 og 40 millioner årlig fra 2021.

«Skolen har et langt større samfunnsoppdrag enn bare å stille opp med klasserom og lærere. Skolemat skal være en ny arena for å bygge sterkere fellesskap på skolene og å sikre at alle elever har tilgang til mat gjennom skoledagen. Vi må ikke glemme at elevene går gjennom skole­porten som mennesker, og ikke bare som elever. Vi må sette elevene i posisjon for å lære», skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en epost til avisa.

Byrådet har også satt av 250 millioner kroner for å få ned prisene i kollektivtrafikken. Blant annet har de gått inn for å avlyse en planlagt prisøkning som følge av den lokale bompengeavtalen kalt Oslopakke 3, utvide familierabatten til alle dager utenom rushtiden og kutte prisen på enkeltbilletter med 20 prosent.

