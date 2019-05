Byggingen av vindkraftverk på Frøya stanses midlertidig

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Departementet tar ikke stilling til om det skal være vindkraftpark eller ikke på Frøya, men skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

15. april 2019 påla Frøya kommune TrønderEnergi Vind AS stans i arbeidet med vindkraftparken. Fylkesmannen i Trøndelag opphevet stansningspålegget etter klage fra TrønderEnergi. Frøya kommune har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelse av dette har kommunen også bedt om at arbeidene med vindkraftparken stanses til departementet har ferdigbehandlet kravet om omgjøring.

Departementet opplyser om at en beslutning om utsatt iverksetting innebærer ikke at departementet har tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak som innebærer at dette er ugyldig.