Bygger ut olje- og gassfelt for 6,5 milliarder kroner

Det opplyser regjeringen og Equinor onsdag.

Kristin Sør er en olje- og gassutbygging i Norskehavet. Investeringsbeslutning er tatt for første fase av utbyggingen som omfatter Kristin Q-segmentet og Lavrans.

Investeringene i første fase vil være om lag 6,5 milliarder kroner.

– Beslutningen om å bygge ut Kristin Sør-området vil gi betydelige verdier til samfunnet og eierne, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Han sier de skal utnytte ressursene og eksisterende infrastruktur på en god måte, samtidig som de bidrar til å videreutvikle Norskehavet.

Equinor har tildelt kontrakter for rundt 2,2 milliarder kroner. Regjeringen opplyser at en ringvirkningsstudie viser at fase én ventes å gi nærmere 4.000 årsverk i perioden 2020–2025. Av disse er 2.300 årsverk indirekte sysselsettingsvirkninger i underleverandører og andre virksomheter.

Første fase av Kristin Sør omfatter en ny havbunnsramme på Lavrans, mens det på Kristin Q vil bli gjenbrukt en allerede installert havbunnsramme. Til sammen er det planlagt å bore fem brønner, fire på Lavrans og én på Kristin Q.

Produksjonsstart er planlagt i 2024.