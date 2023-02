(Jærbladet) I fjor sommar fekk Norsk bioenergi løyve av Hå kommune til å bygge eit flisfyringsanlegg i Kviamarka. Anlegget skulle i hovudsak gje vassboren varme til meieriet til Tine, men òg andre verksemder i nærleiken.

Tanken er at energi frå flisfyringa skal redusera Tine sin bruk av naturgass, som igjen fører til mindre utslepp av drivhusgassen karbondioksid (CO₂). Tine står for dei største CO₂-utsleppa på Jæren.

Naboklage

Men nå har Statsforvaltaren i Rogaland trekt løyvet tilbake.

Årsaka er ei naboklage. I klaga vart det mellom anna hevda at kommunen burde ha kravd ei konsekvensutgreiing, og at det var feil sakshandsaming av kommunen å gje byggeløyve utan at anlegget hadde utsleppsløyve.

Utval for tekniske saker og næring handsama klaga i haust. Fleirtalet ville ikkje ta klaga til følge. Dermed vart ho sendt over til Statsforvaltaren.

I slutten av januar kom resultatet.

Statsforvaltaren meiner kommunen i realiteten hadde to alternativ då dei handsama søknaden frå Norsk bioenergi: Anten kunne dei vente med å gje byggeløyve til dei hadde fått utsleppsløyve, eller så kunne dei gje rammeløyve, med atterhald om at produksjonen ikkje kan starta før utsleppsløyvet er på plass.

Kommunen valde i staden å gje byggeløyve.

Det er feil sakshandsaming, slår Statsforvaltaren fast.

Tilbake til start

Saka vert no sendt tilbake til Hå kommune, som må handsame heile søknaden på nytt.

Området der flisfyringsanlegget er under oppføring, er regulert til industri- eller lagerverksemd.

I avgjerda si skriv Statsforvaltaren at kommunen må vurdera om tiltaket krev dispensasjon frå formålet. Det heng mellom anna på kva verksemder anlegget skal forsyna med energi og kor mykje energi som skal gå til dei ulike verksemdene.

«Slik Statsforvalteren ser det, fremstår saka som dårlig opplyst på dette punktet på nåværende tidspunkt. Det kan derfor være nødvendig for kommunen å hente inn ytterligere opplysninger for at saka skal være tilstrekkelig opplyst», heiter det i avgjerda.

Det er ikkje mogleg å klaga på vedtaket.

Får sikra anlegget

Jan Gunnar Mattingsdal, kommunalsjef for tekniske saker og næring i Hå, seier til Jærbladet at Norsk bioenergi får høve til å sikre anlegget slik det står, men at dei ikkje kan bygge vidare før dei har fått ny løyve.

Kor lang tid det vil ta å handsame saka på nytt, er ikkje sikkert. Mattingsdal seier at kommunen vil vente på at flisfyringsanlegget får utsleppsløyve.

– Men mykje anna er allereie klart. Det punktet som går på at me må klargjere om tiltaket treng dispensasjon frå reguleringa, går me i gang med allereie no, seier kommunalsjefen.

Ifølge Mattingsdal kan ikkje kommunen gje rammeløyve, sidan Norsk bioenergi ikkje har søkt om dette, men om byggeløyve i eitt steg.

– Ukjend konsekvens

Jærbladet har tidlegare skrive at flisfyringsanlegget skulle vera klart til hausten 2023.

Jan Topstad, dagleg leiar i Norsk bioenergi AS, er kjend med Statsforvaltaren sitt vedtak.

– Kva det tyder for framdrifta, veit me ikkje. Me har sendt inn dei tinga dei meiner at me mangla, seier Topstad.

– Klageavgjerda frå Statsforvaltaren handlar om kommunen si sakshandsaming. Det er jo dei som må handsame saka på nytt, uavhengig av status for utsleppsløyvet?

– Eg oppfattar vedtaket annleis, nemleg at klagesaka er sendt tilbake til kommune på grunn av manglande utsleppsløyve. Men det må du sjekka med kommunen.

Så langt har ikkje Norsk bioenergi AS fått utsleppsløyve til flisfyringsanlegget.

Éi veke før Statsforvaltaren oppheva byggeløyvet, sende han brev til Norsk bioenergi med beskjed om at utsleppsutrekningane dei hadde sendt inn, ikkje var gode nok.

– Det var ei utrekning inni der som dei ikkje var nøgde med. Dermed vart det sendt ut på ein ny runde. Me har allereie sendt inn oppdaterte tal, seier Jan Topstad i Norsk bioenergi AS.

– Må læra

Andreas Bjorland (KrF) er leiar i Utval for tekniske saker og næring. Då Jærbladet ringer, er han ikkje kjend med klageavgjerda og difor forsiktig med å kommentera, men slår fast at «vegen til målet vert litt lengre».

Han seier kommunen må lære av saka, og ta lærdommen med seg inn i handsaminga av andre saker.

– Når det er sagt, er ikkje denne saka heilt A4. Flisfyringsanlegg og utsleppsløyve er ikkje kvardagskost. Men det er difor me har Statsforvaltaren. Han skal sjå over det me har gjort. Nå er det berre å rykke tilbake og gjere det han ber om. Og så reknar eg med at utfallet til slutt vert akkurat det same, seier Bjorland.

I førre veke skreiv Jærbladet at Statsforvaltaren hadde oppheva Hå kommune sitt vedtak om å gje Statens vegvesen løyve til å bygga rasteplass for Nasjonal turistveg nede ved Madland hamn. Statsforvaltaren meinte det var feil i sakshandsaminga.

Til liks med byggeløyvet til flisfyringsanlegget, var det tale om ei administrativ avgjerd som seinare blei klaga på, og sendt til Utval for tekniske saker og næring.

I begge saker avviste det politiske utvalet klaga, som dermed vart sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. I begge sakene vart det opphavlege vedtaket oppheva.

Tolkingsspørsmål

– Gjer administrasjonen og Utval for tekniske saker og næring ein god nok jobb i denne typen saker?

– Ja, det meiner eg. Når du skal tolke eit lovverk, er det ikkje eit svar med to strekar under. Men om du ser tilbake dei to siste åra, og ser kor mange saker som er gått til Statsforvaltaren og kor få av dei der dei faktisk var ueinige med oss, er det vanvitig få av dei.

Bjorland seier det òg hender at avgjerder går andre vegen.

– Me hadde ei nydyrkingssak som vart stoppa av Statsforvaltaren, men som blei klaga inn til departementet, som gjorde om på Statsforvaltaren sitt vedtak. Det viser at det er andre tolkingar der ute, seier Bjorland.

Han legg til at om det vert påvist feil i sakshandsaminga, må dei legga seg flate.

– Me prøver å gjere så godt me kan. Som politikarar er me vanlege folk, med vanlege jobbar, som utøver skjønn ut frå dei faglege råda me får. Heldigvis har me god dialog med administrasjonen, seier Bjorland.