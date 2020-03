Butikker etterlyser smågodt-regler

– Vi skjønner at folk stiller spørsmål om dette. Her ønsker vi at myndighetene skal legge føringer så vi opererer som en samlet bransje, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 til NRK.

Enkelte kommuner har bestemt at alle butikker må fjerne eller dekke til smågodt- og nøttehyllene, mens andre kommuner har ikke innført slike bestemmelser.

Den ulike praksisen førte til at Coop Norge onsdag bestemte seg for å stoppe salg av smågodt og nøtter i løsvekt.

Rema 1000 har så langt ikke gjort det samme som konkurrenten, men de har fjernet gulvpaller med smågodt.

– Enn så lenge har ikke Mattilsynet anbefalt å fjerne selvplukket smågodt fra vegg, men i mellomtiden har vi fjernet gulvpaller med smågodt som et tiltak. Dersom anbefalingen fra myndighetene endrer seg, kommer vi til å tilpasse oss umiddelbart, sier Hägg til kanalen.

Mattilsynet mener det er lite sannsynlig at folk blir smittet av koronaviruset via smågodt, skriver NRK.

Ifølge Dagbladet sier Folkehelseinstituttet at det er greit med salg av salg av løsvekt, gitt at det ligger under lokk og skjeene byttes ofte.

