Butikkene kaster 109.000 brød hver dag

Hvert år kastes det 65 millioner brød i Norge, 40 millioner av disse fra matbutikkene. Dette tilsvarer 109.000 brød daglig, viser tall fra Østfoldforskning, gjengitt av NRK-programmet Matsjokket.

Brød settes ut i butikkhyllene, men når det ikke blir spist, forsvinner det ut før butikken åpner dagen etter.

– Noen brød blir det igjen hver eneste dag. Vi har spurt 4000 av våre medlemmer om hva som er viktigst for dem når de skal kjøpe brød. Det aller viktigste er at det er dagsferskt. Hvis ikke vi klarer å oppfylle det ønsket, så bytter de butikk, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge i onsdagens episode av Matsjokket.

Det er freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen som i episoden får oppleve hvor det blir av alt brødet. Hun får vite at brødet havner tilbake til bakeriet, og derfra videre til dyrefôr.

I episoden forklarer programleder og kaptein på kokkelandslaget, Christer Rødseth, at mat som blir til dyrefôr betegnes som matsvinn fordi dette ses på som dårlig utnyttelse av varen.

Føler på dårlig samvittighet

Sjåstad Christiansen må selv være med å kaste brødet, og forteller at hun får dårlig samvittighet.

– Det er jo sykt mange mennesker som kunne trengt dette her. Det er tungt å se så mye godt og ferskt bare bli kastet.

Hun besøker bakeriet Goman i Østfold, og spør bakerisjefen om han ikke kjenner på den dårlige følelsen av å kaste brødet som bakerne har bakt.

– Kjenner du ikke på at det de har jobbet for og alle produktene bøndene har jobbet for å lage, bare havner her etter en dag?

– Jeg føler litt på det noen ganger, men så vet vi også at dette går til godt dyrefôr. Det er i hvert fall bedre enn å kaste det, sier bakerisjef Trond Andersen.

Ikke alt havner hos dyrene

Men selv om mye av brødet havner tilbake hos bakeriene, er det ikke alt som havner hos dyra. Blant dem som finner andre løsninger er Baker Hansen. De skriver på sine nettsider at de gir brødet til frivillige organisasjoner som Røde Kors og Frelsesarmeen.

De har også utsalg av overproduksjon.

"De bakervarene som er igjen hentes av to bønder med gårder i Østfold og Akershus. Bakervarene bruker de som fôr til deres 300 okser og 700 griser", skriver de.