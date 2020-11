Bunnpris-gründer Trond Lykke er død

Lykke sovnet inn tirsdag formiddag. Han fikk for ett år siden påvist uhelbredelig kreft, skriver Adresseavisen.

Den første Bunnpris-butikken åpnet i 1981 på Øya i Trondheim.

– Det var han som fant på navnet og gjorde Lykke-butikkene til en kjede, sier Christian Lykke, sønnen til Trond Lykke.

Lykke-familiens virksomhet startet i 1830 da Ivar K. Lykkes solgte kvern- og møllestein. Trond Lykke var femte generasjon Lykke som drev dagligvareforretninger.

Bunnpris-butikkene ble en del steder et typisk eksempel på en «Brustad-bu», oppkalt etter daværende barne- og familieminister Sylvia Brustad, som i 1997 la fram forslag til nye reguleringer av butikkers åpningstider. Et areal på under 100 kvadratmeter gjorde at butikkene ikke ble omfattet av disse reglene.

Trond Lykke ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 2005 og var også Ridder av Dannebrog.