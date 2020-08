Budeias vannfylte hverdagsstrev

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Seterbrukets historie er mye omtalt i skrift og på film, og gir oss god kunnskap om hvordan eldre norsk seterkultur var. Vi ser for oss budeia, kyr og geiter, setre med små sel, fjøs og løer, samt fersk melk, smør og ost. Selve forutsetningen for alt seterbruk, er pussig nok glemt, nemlig tilgangen til reint, rennende vann. Budeias daglige strev med å hente vann, koke vann, vaske trekar og kjeler, bære melkespann til kjøling i bekken, vedlikeholde vassveiter som ledet vann til kjølehus og så videre.

Av større fotosamlinger fra norske setre, viser 1970-bildene til Norsk institutt for folkelivsgransking fra Tesseområdet i Lom og Vågå trolig dette best. Her fanget fotograf Arthur Sand opp både setras vannavhengighet, og noen av budeias daglige gjøremål med vann.

Nibios refotograferinger 50 år etter, viser også at kvinnehistorien ble i liten grad bevart. Både vaskeposter, vassveiter, kanaler og kjølehus forsvant raskt da elektrisk strøm og innlagt vann omsider kom til setra. Bildet viser enkle kanaler som ledet vann innunder tre primitive kjølehus i setergrenda Nordsætrin.