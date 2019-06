Bryr oss lite om kven som forvaltar naturen

Denne artikkelen er en del av et samarbeid mellom Nationen og nettavisen forskning.no. har skrevet artikkelen. Hun er tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

Guleslettene i Sogn og Fjordane er eit utstrekt, ope og mjukt bølgjande landskap ved kysten i Bremanger. Du kan sjå langt der.

Det bles mykje, og staten godkjente utbygging av vindmøller. Eit norsk, privat selskap, Zephyr, fekk konsesjon. Sommaren 2018 stod vindkraftparken klar.

Så, berre fire dagar etter at vindkraftverket var godkjent, blei det kjøpt opp av verdas største investeringsfond, BlackRock. Stein Malkenes, kommunestyrerepresentant i Flora, sa da:

– Noreg reduserer seg sjølv til ein ressurskoloni der vi gir bort naturressursane våre til utanlandske investorar og sit tilbake med alle ulempene og nokre knappar og glansbilde.

Kjenslene hans kring eigarskiftet er ganske typiske, kan det vise seg. Nordmenn er klare til å akseptere eigarar av forskjellige slag innan kraftindustrien – men så snart det er eit skifte, reagerer dei med skepsis.

«Better the devil we know» er eit kjent engelsk uttrykk – og dette gjeld med stor tyngd når det gjeld kven som forvaltar naturen vår. Det meiner Phillip Toney – bachelorstudenten som leia eit åtferdseksperiment om krafteigarskap ved Høgskulen på Vestlandet. Eksperimentet ble gjort i samråd med blant andre Kristin Linnerud, professor ved Institutt for miljø og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Studien er publisert i det vitenskaplege tidsskriftet Energy Policy.

Sette opp eit eksperiment

Kva har eigarskap å seie for aksept av nye utbyggingar av fornybar energi? Toney delte studentar i to grupper, og presenterte eit kraftutbyggings-scenario . Han skildra eit utbyggingsprosjekt som skulle finne stad i heimkommunen deira, og alle konsekvensane av utbygginga: kor mange arbeidsplassar det ville skape, og kor mykje anleggsbråk, naturskade, infrastruktur og skatteinntekter prosjektet ville generere. Omstenda var heilt like i dei to scenarioa, bortsett frå ein ting: eigaren. I det eine tilfellet fekk gruppa presentert at det var Hydro som skulle bygge ut fossen – i det andre eit lokalt bondelag som danna AS. Toney fann ut at dei to gruppene var like positive til ei hypotetisk utbygging, uavhengig av eigar.

Så fortalde han at det skulle skje ei endring i eigarskapet. Gruppa som hadde hatt Hydro som eigar, fekk no vite at ei gruppe lokale grunneigarar skulle ta over – mens gruppa med dei lokale krafteigarane, fekk vite at Hydro kom inn.

– Begge gruppene blei med eitt sterkt skeptiske til utbygginga. Og dei var like skeptiske, uavhengig av kva veg eigarbytet hadde skjedd, seiar Toney.

Store verdiar på spel

Toney har sett resultatet i samanheng med teoriane til nobelprisvinnar Daniel Kahnemann – forfattaren av boka Tenke fort – eller langsomt, som skildrar menneskeleg psykologi knytt til avgjerder. Det er spesielt eit element Toney meiner har slått sterkt ut i eksperimentet: status quo bias. Enkelt forklart betyr det tendensen vår til å ville at alt skal vere som før.

– Vi menneske vegrar oss for endring, for endring kan innebere tap. Sjølv i dei tilfella der endring truleg er både bra og nødvendig, nøler vi veldig med å akseptere det. Tapsaversjonen er så sterk at vinninga verkar lite tiltrekkande.

Dermed verkar det som vi er lite opptekne av kven som forvaltar naturen vår – så lenge det er dei same eigarane som held fram med å gjere det. Ein må riktig nok vere oppmerksam på at desse konklusjonane er basert på eit lite utval studentar, og det er ikkje sikkert at resultata kan generaliserast til å gjelde heile befolkninga.

På masternivå

Det siste året har ein masterstudent jobba med same problemstillinga som Toney, berre med nasjonale versus internasjonale aktørar. Same tendensen ser ut til å vise seg i hans studium.

Skepsis til endringar i eigarskap kan skape unødig støy kring ei avgjerd, trur Toney og professor Kristin Linnerud. Det kan vere andre sider av saka som er mykje viktigare for å forstå kva som er ein bra måte å forvalte landskapet på. Til dømes – Korleis er ulike former for energi skattelagt? Og kva er prisen for inngrepa, reint naturmessig?

– Viss vi vil at folk skal føle seg trygge på eit utbyggingsprosjekt, er det viktig at flest moglege detaljar er på plass, og at det ikkje skjer for mange endringar undervegs i prosjektet. For det skaper uvisse og mistru, seier Toney.

På same tid må folk kanskje også bli flinkare til å tole endring i tida som kjem, meiner Linnerud. Vi treng store endringar innan energiproduksjonen, og raskt – elles øydelegg vi framtida for oss sjølve. Då er det også nødvendig med mange ulike typar eigarskap, trur ho – og det er ikkje gitt i utgangspunktet kva type eigar som er best.

– Men kan det ikkje også vere lurt å vere skeptisk til eigarskifte i blant?

– Jo. Vi treng både skepsis og endringsvilje. Personleg syns eg vi må sikre at verdien av at den norske naturen går tilbake til det norske fellesskapet – og at det kostar å bygge ut. Djupast sett handlar det om å sette pris på naturen vår. Vi må ikkje selje den for billeg, seier Linnerud.