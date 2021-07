Brudd i en tredjedel av Arbeidstilsynets tilsyn i landbruket

Arbeidstilsynet har hittil i år gjennomført totalt 344 tilsyn i virksomheter innen landbruket, og de har avdekt ett eller flere brudd i 31 prosent av tilsynene, opplyser de til Nationen.

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, forteller at aktiviteten til Arbeidstilsynet i år har vært preget av koronapandemien og at tilsyn med smittevern dermed har blitt prioritert.

242 av tilsynene i landbruket, altså 70 prosent, har vært såkalte koronatilsyn. Av disse tilsynene avdekte de ett eller flere brudd i 25 prosent av tilsynene.

– Dette er noe lavere enn snittet for alle koronatilsyn vi har gjennomført hittil i 2021 i ulike næringer. I alle de 5849 koronatilsynene vi har gjennomført hittil i år, har vi avdekt ett eller flere brudd i 29 prosent av tilsynene, sier Vollheim.

Kontroll av innkvartering

I 193 av 242 koronatilsyn har Arbeidstilsynet kontrollert om innkvarteringen som arbeidsgiver eller innleier stiller til rådighet for arbeidstakere, er forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

– Vi fant minst ett brudd i 12 prosent av tilsynene med innkvartering. Til sammenligning er det avdekt ett eller flere brudd knyttet til innkvartering i 20 prosent av alle koronatilsyn vi har gjennomført i år, sier Vollheim.

I tillegg til koronatilsyn, har de i landbruket gjennomført 102 øvrige risikobaserte tilsyn. Dette innebærer tilsyn innen arbeidslivskriminalitet og tilsyn etter varsel om ulykker eller arbeidsrelatert sykdom.

Dette kontrolleres i årets tilsyn I årets kontroll med landbruket har Arbeidstilsynet fokus på smittevern, innkvartering, arbeidstid, lønn og bruk av setebelte i traktor. Dette kontrollerer de: Smittevern: – Om arbeidsgiver har kartlagt og vurdert risiko for eksponering for koronaviruset – Om arbeidsgiver har iverksatt tiltak for å fjerne eller hindre spredning av koronaviruset – Om arbeidsgiver har iverksatt rutiner for å overholde smittevernkrav – Om innkvartering arbeidsgiver stiller til rådighet for gjennomføring av innreisekarantene er forsvarlig mht. hindring av spredning av smitte. Det vil si om innkvarteringen oppfyller krav i covid-19-forskriften om enerom med TV/internett, eget bad og eget kjøkken/matservering. Innkvartering – generelt: – Om innkvartering arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstakerne er forsvarlig Arbeidstid: – Om arbeidsgiver har en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet – Om arbeidstakerne har en arbeidstid som er innenfor rammene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 Lønn: – Om arbeidsgiver utbetaler lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften Setebelte i traktorer – Om arbeidsgiver har iverksatt rutiner som sikrer at setebelte i traktorer blir brukt

Vedtok stans i fire tilsyn

Vollheim forteller at blant de 242 koronatilsynene de har gjennomført i landbruket, har de vedtatt stans ved overhengende fare i fire tilsyn.

I disse tilfellene har de vedtatt stans hovedsakelig på grunn av brudd på regelverket for innkvartering, blant annet brudd på vilkårene for godkjenning av innkvartering.

– Når vi har stanset bruken av innkvartering, må arbeidsgiver dokumentere at faren for smitte ikke lenger er til stede, det vil si at innkvarteringen er forsvarlig, før vi kan avslutte stansen, sier hun.

Opplever at arbeidsgiverne har kontroll på regelverk

Vollheim forteller at de opplever at de aller fleste arbeidsgiverne i landbruket har god kontroll på regelverket og at de er opptatt av å følge regler for smittevern og innkvartering, i tillegg til regler for arbeidstid, lønn og HMS.

– Vi vet at årets sesong er krevende for mange, med lavere tilgang på arbeidskraft og regelverk knyttet til korona som endres til dels ofte. Det er derfor oppløftende å se at vi avdekker færre brudd i tilsyn med landbruket enn i øvrige koronatilsyn, sier hun.

Videre forteller Vollheim at de også avdekker færre brudd knyttet til innkvartering av arbeidstakere i landbruket enn gjennomsnittet for alle næringer.

Hun forteller at hun vet at mange i grøntnæringen nylig har gjennomgått arbeidsgiverkurs i regi av blant andre Norsk Gartnerforbund. Arbeidstilsynet har også prioritert veiledning av denne næringen, og sendte ut informasjonsbrev om gjeldende regelverk i starten av sesongen, forteller hun.

– Vi er derfor glade for å se at næringen ser ut til å ha satt seg godt inn i regelverket, og at arbeidsgiverne stort sett jobber godt med ivaretakelse av smittevern.