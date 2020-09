Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) klarte ikke å komme til enighet med NHO mat og drikke, og tirsdag kveld ble det brudd i forhandlingene.

Annonse

– Etter to dagers forhandlinger måtte vi bare konstatere at det har skjedd lite i forhold til de kravene vi har stilt, sier bransjeansvarlig og forhandlingsleder for NNN, Ingunn Ekremsæter i en pressemelding.