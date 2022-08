Bilførere gjort rede for etter at bru kollapset i Gudbrandsdalen

– Politiet mottok kl. 07.34 melding om at en bru over Lågen på Tretten har kollapset. En lastebil og en personbil skal være berørt. Det er per nå uvisst hvor mange personer som er berørt av ulykken. Fører av personbil er tatt hånd om av helsevesenet, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i 8.30-tiden mandag.

Brua går fra E6 og over til fylkesvei 254.

Operasjonsleder Bård Einar Hoft bekrefter til TV 2 at førerne av lastebilen og personbilen er gjort rede for.

– Vi begynner å få oversikt, men kan ikke utelukke at det er ytterligere folk som har gått i vannet, sier Hoft.

Uoversiktlig situasjon

I pressemeldingen skriver politiet at situasjonen fremdeles er uoversiktlig, og at de jobber med å få oversikt over mange personer som er involvert, og skadeomfanget. Samtidig jobbes det med å sikre lastebilen.

Bilder fra stedet viser at en personbil står på den kollapsede brua nede i elva, mens en lastebil står på en del av brua som henger ned mot elva.

Fylkesvei 254, som går over broen, er stengt. E6 er også stengt i begge retninger som følge av ulykken, ifølge Vegtrafikksentralen.

Politiet ber vitner til ulykken om å ta kontakt med dem.

Tilsvarende bru kollapset i 2016

Tretten bru er en nær 150 meter lang bro som går over Gudbrandsdalslågen like ved E6. Den er laget i tre og er ti meter bred. Brua er en limtrebru og er av samme konstruksjon som en tilsvarende bru som kollapset på Sjoa i februar 2016.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp), er på stedet mandag morgen.

– Jeg står her og ser på det nå. Den er helt ødelagt – alt har ramlet ned, sier han til Dagbladet.

– Det er helt katastrofalt, helt uvirkelig, det er jo også ei ganske ny bru.

Tine: ingen konsekvenser

Tine Tretten Meieri som holder til like ved brokollapsen, sier til Nationen at kollapsen vil ha ingen konsekvenser for deres levering. Eneste, opplyser deres pressevakt, er at de nå vil måtte finne en alternativ kjørerute. Dette er imidlertid helt uproblematisk, opplyser de.