Britisk selskap roper varsko om stigende gasspriser

Landets største kyllingprodusent 2 Sisters Food Group advarer nå om en næringsmiddelindustri på bristepunktet, skriver Financial Times, gjengitt av danske FødevareWatch.

Akutt mangel på karbondioksid samt rekordhøye gasspriser preger nå hele industrien. Og med de to største gjødselanleggene stengt, betyr det også mindre produksjon av karbondioksid som et biprodukt. De to anleggene står alene for om lag 60 prosent av landets totale tilførsel av kommersiell karbondioksid.

For kyllingindustrien er CO2 et viktig virkemiddel, da det brukes til å bedøve kyllinger før slakting samt i plastpakningene dyrene selges i. Fabrikker som foredler kyllingkjøtt skal nå bare ha nok CO2 til om lag fem til sju dagers produksjon.

2 Sisters Food Group ber derfor britiske myndigheter om å støtte fabrikkene.