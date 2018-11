Britisk minister trekker seg og vil ha ny folkeavstemning om brexit

Johnson mener at brexit-avtalen slik den nå ligger an til å bli, er så langt unna det som opprinnelig ble forespeilet det britiske folk, at det eneste demokratiske er å holde en ny folkeavstemning.

– En ny folkeavstemning burde ikke være en gjentakelse av spørsmålet som ble stilt i 2016, men å spørre folk om de ønsker å gå videre med brexit nå som vi faktisk kjenner avtalen som er tilgjengelig for oss, sier han.

Jo Johnson er lillebroren til brexit-general og tidligere utenriksminister Boris Johnson. Han sier at broren er "like misfornøyd med regjeringens forslag som jeg er".