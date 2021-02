Britisk høyesterett: Nigerianere kan saksøke Shell i Storbritannia

To tidligere rettsinstanser har avvist det nigerianske søksmålet og sagt at det ikke er en sak for det britiske rettsvesenet. Fredag konkluderte fem dommere i høyesterett med feil i lovanvendelsene i de andre domstolene.

Shell har en forpliktelse overfor saksøkerne for det oljegigantens lokale datterselskap har utsatt dem for, heter det.

– Korrupt rettsvesen

Søksmålet startet i 2016. Bønder og fiskere i Nigerdeltaet mener tiår med oljeutslipp har forurenset vann og jordsmonn og ødelagt livet til tusenvis av mennesker. Saksøkerne valgte London fordi de mener det nigerianske rettsvesenet er for korrupt. Shell mente på sin side at saken ikke hørte hjemme i britisk rett og fikk altså først medhold i dette.

Etter å ha avvist de tidligere kjennelsene, sier høyesterett at det er reelle utsikter til at saksøkerne kan vinne. Saken følges nøye fordi den kan legge føringer for hvorvidt store konserner kan saksøkes i London for handlinger utført av datterselskaper i utlandet.

Annonse

– Dette gir håp til folkegrupper som i årevis har bedt Shell om å rydde opp, sier advokat Daniel Leader, som representerer saksøkerne.

– Den markerer også et vannskille når det gjelder å stille internasjonale selskaper til ansvar. Fattige samfunn forsøker i stadig større grad å ansvarliggjøre store selskaper, og denne kjennelsen styrker muligheten deres til å gjøre det.

Dom i Nederland

Den britiske avgjørelsen kommer to uker etter at en ankedomstol i Nederland påla Shells datterselskap i Nigeria å betale erstatning til bønder i to landsbyer for skader fra utslipp i 2004 og 2005. Den saken kan havne i nederlandsk høyesterett.

Britisk-nederlandske Shell oppdaget olje i Nigeria på slutten av 1950-tallet og har siden jobbet med å utvinne oljen. Selskapet har fått kraftig kritikk fra aktivister og lokalbefolkningen for utslipp og for å ha tette bånd til regjeringens sikkerhetsstyrker.

(©NTB)