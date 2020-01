Britisk dommer: Veganisme er en tro som må beskyttes mot diskriminering

Kjennelsen ble gitt under en pågående arbeidsrettssak i Norwich i Storbritannia fredag.

Dommeren Robin Postle konkluderte med at etisk veganisme fyller kriteriene for å være en filosofisk tro og at den derfor har krav på beskyttelse i henhold til den britiske likestillingsloven.

– Dette kommer til å påvirke livet for mange veganere, sier Jordi Casamitjana, som har gått til sak etter at han fikk sparken fra en jobb i den britiske dyrevernsorganisasjonen League Against Cruel Sports, som blant annet jobber for å forby fritidsjakt.

– Oppførte seg dårlig

Rettssaken fortsetter, og dommeren skal etter hvert avgjøre om Casamitjana mistet jobben på grunn av sin etiske overbevisning eller fordi han oppførte seg svært upassende, slik arbeidsgiveren hans mener.

Casamitjana selv mener at han mistet jobben fordi han uttrykte bekymring etter at han oppdaget at organisasjonens pensjonsfond investerte i selskaper som driver med dyreforsøk.

Etiske veganere følger en vegansk diett som hovedsakelig består av vegetabilske næringsmidler, og som verken inneholder fisk, kjøtt, egg eller melkeprodukter. De velger også bort dyreprodukter som ull og lær og avstår fra å bruke kosmetikk som er testet på dyr.

– Gir veganene styrke

55 år gamle Casamitjana er opprinnelig fra Spania. Han mener at fredagens avgjørelse også kommer til å bidra til å fremme veganisme.

– Veganere som kanskje er redde for å snakke om sin tro, som kanskje føler at de ikke er velkomne, de vil føle seg sterkere nå, sier han og legger til at dette kan bidra til at flere at flere blir veganere.

– Det vil ha en dominoeffekt, fastslår han