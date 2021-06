Britisk avis advarer mot «pølsekrig» med EU

– Dersom Storbritannia igjen handler på egen hånd i de kommende ukene, vil ikke EU nøle med å reagere resolutt for å sikre at Storbritannia oppfyller sine folkerettslige forpliktelser, sier visepresident Maros Sefcovic i EU-kommisjonen. EU har allerede innledet en formell prosess mot britene etter at sistnevnte utsatte tollkontrollen på enkelte varer som kommer til Nord-Irland fra Storbritannia.

For å unngå grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland legger brexitavtalen opp til kontroll med varer som krysser Irskesjøen. Dette har opprørt mange, særlig i Nord-Irland.

I slutten av juni skal det innføres kontroll av kjøtt på kjøl og frys. Dersom nordirske butikker ikke får selge kjøtt fra resten av Storbritannia, kan det gå mot «pølsekrig», advarer den konservative avisen Daily Telegraph.

Sefcovics uttalelse kommer i forkant av et møte med den britiske brexitministeren David Frost og kort tid før lederne for verdens største økonomier samles til G7-toppmøte i England til helgen.