Britisk antiterrorpoliti satte Extinction Rebellion på liste over ekstremistiske ideologier

Antiterrorpoliti i Storbritannia laget i november et tolv sider langt dokument kalt «Safeguarding young people and adults from ideological extremism». Målet var å gjøre det lettere å fange opp tilhengere som man mener kan være i risikogruppen for å begå ulovlige handlinger, etter det The Guardian kjenner til.

Blant det man bør holde utkikk etter, er folk som uttaler seg «i sterke ordelag eller følelsesmessig om miljøsaker som klimaendringer, økologi, utrydding av arter, fracking, utvidelse av flyplasser eller forurensing», står det i guiden.

Guiden skulle brukes av politi, statlige organisasjoner og lærere som etter loven er pliktig til å melde om bekymringer rundt radikalisering. De bes om å holde øynene åpne for unge som «unngår å møte opp på skolen» eller «deltar i planlagte skolestreiker».

– Hvordan våger de? Barn over hele landet kjemper desperat for en fremtid. Lærere, besteforeldre og sykepleiere har prøvd å gjøre sitt beste med elskverdig ikkevold for å få politikere og store selskaper til å gjøre noe med vår planets fæle tilstand, sier en talsperson for XR.

På spørsmål fra The Guardian svarte politiet først at de må gjennomgå guiden for å klargjøre sitt ståsted på XR. Men etter flere spørsmål, bekreftet antiterrorpoliti at listen var blitt sendt ut, men at den nå er tilbakekalt. Politiet erkjenner nå at protestgruppen ikke er ekstremistisk.

