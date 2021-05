Små familiebruk omfavnes av prins Charles (72) i et innlegg i den britiske avisa The Guardian. Han er den neste i arverekka etter 95-årige dronning Elizabeth II, og er i tillegg en av de største jordeierne i Storbritannia.

«Familiebruk er ryggraden for vår landsbygd», skriver arveprinsen under tittelen «Small farms have a huge role to play in our sustainable future».

«Det er verdt å huske at bak de fleste av disse brukene står det en eller to personer», skriver prinsen, som også slår til orde for et større samarbeid mellom gårdene.

«Mens det i dette landet synes å være en dyp mistro til samvirkedrift (i flere år har jeg prøvd å oppmuntre etableringen av dem, men til liten nytte), fungerer de utmerket mange steder i Europa. Og nye tider krever nye tanker», skriver han.

​Selv bærer Charles også tittelen Prince of Wales. I tillegg er han blant annet også Duke of Cornwall, og med det følger et hertugdømme som ble opprettet som et privat gods av Edward III i 1337 for monarkens eldste sønn. Arealet dekker enorme 52.789 hektar, for det mest i det sørlige Wales, og driften av eiendommen gir ham en årlig inntekt på mer enn 200 millioner norske kroner i året.

Charles bidrar til en rekke veldedige formål, og har siden 80-tallet engasjert seg for økt miljøbevissthet. Prinsen driver også økologisk jordbruk på familieresidensen Highgrove House i Sørvest-England.

I sin hyllest til de små familiebrukene sier han at de bør oppmuntres og applauderes for sine bidrag til mat- og samfunnssikkerhet, samt kulturelle bidrag.

«Disse gårdbrukerne er på mange måter noen av de mest hardt arbeidende og mest innovative små bedriftene vi har, og vi trenger dem mer enn de fleste av oss noen gang vil tro», skriver prins Charles.