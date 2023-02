Britene rasjonerer grønnsaker – dette er situasjonen i Norge

Butikkjedene Asda og Morrisons har begynt å rasjonere tomater, agurk og paprika i Storbritannia, skriver E24.

Rasjoneringen skal først og fremst skyldes perioder med dårlig vær i Sør-Europa og Nord-Afrika. Men et stort fall i britenes egen salatproduksjon bidrar også til mangelen, ifølge flere britiske medier.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, Pia Gulbrandsen, forteller at det ikke kommer til å bli tomme hyller her i Norge.

– Europa har hatt 30–40 prosent mindre tilgang på disse varene enn normalt. Men til tross for situasjonen har vi klart å levere. Vi har lange relasjoner med leverandørene våre og har blitt prioritert, sier hun til E24.

Også kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop betrygger grønnsaksglade nordmenn.

– Vi kan derfor oppleve noen forsinkelser de neste ukene, men vi er ikke i en situasjon hvor vi ser behov for rasjonering, som vi ser fra andre land, sier han til avisa.