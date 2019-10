Britene går til urnene i adventsmørket

Labour-leder Jeremy Corbyn sier valget blir en mulighet man bare får én gang i løpet av en generasjon til å endre landet. Han lover en «radikal og ambisiøs» valgkamp for reelle endringer.

– Det blir et tøft valg, men vi skal gjøre så godt vi kan, sa statsminister Boris Johnson på vei ut fra Parlamentet tirsdag kveld, ifølge Huffington Post.

Etter nesten seks timer med debatt og avstemninger tirsdag, gikk Underhuset inn for å holde valg 12. desember. Det var regjeringens tredje forsøk denne høsten på å få skrive ut nyvalg, og det måtte en lovendring og en brexitutsettelse til før Johnson lyktes.

Hoveddebatten ble avrundet etter fire timer, og to timer senere var den nye loven banket gjennom.

Parlamentet oppløses

Nå sendes forslaget videre til Overhuset, der det ikke er ventet at den vil støte på noen større hindringer. Når de har sagt ja, er det bare dronningens formelle samtykke som gjenstår, noe som også er ventet å skje raskt.

Neste uke oppløses Parlamentet, og kandidatene kan ta fatt på en fem uker lang valgkamp i høstmørket.

Allerede mens debatten gikk fram og tilbake i Parlamentet, begynte partiene å forberede seg på den kommende valgkampen.

Johnson sier landet må «samle seg for å få brexit unnagjort», skriver The Guardian.

Retorikken hans den siste tiden har antydet at De konservative vil bygge valgkampen på en motsetning mellom folket – representert ved den brexitivrige regjeringen – og Parlamentet, som har bremset og utsatt utmeldingen fra EU.

Inn i varmen

De konservative tok ti representanter inn i varmen igjen etter å ha ekskludert dem fra parlamentsgruppen tidligere i år. De ti var blant de 21 som stemte med opposisjonen for loven som til slutt tvang Boris Johnson til å be EU om en utsettelse.

Dermed klarte han ikke å oppfylle løftet som han tuftet hele kampen om partileder- og statsministervervet på: å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – uansett hva som måtte skje på veien dit.

Labour har signalisert at alle deres parlamentsmedlemmer vil bli automatisk nominert til gjenvalg dersom de ønsker det.

Brexit er ikke over

Dersom alt går etter planen og valget gir et klart resultat og et styringsdyktig flertall, kan britene våkne 13. desember til nyheten om hvem som skal lede landet i tiden som kommer.

Vedkommende tar også over den videre brexitprosessen. Selv om EU har gitt britene et pusterom, er ikke det fremtidige forholdet avklart, men de gjenværende 27 medlemmene har gjort det klart at det er uaktuelt å reforhandle utmeldingsavtalen enda en gang.

Fra halloween til fredag den 13.

Hadde Boris Johnson fått gjennomslag for nyvalg tidligere i høst og tapt et valg før 20. november, kunne han endt som den statsministeren som har sittet kortest i britisk historie. Det uheldige ettermælet slipper han.

Han blir heller ikke husket som mannen som tok britene ut av EU på halloween, men han har fortsatt en sjanse til å juble for fornyet tillit natt til fredag den 13.