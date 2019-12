Brexit blir første sak for nytt parlament

Statsminister Boris Johnson har gjort det klart at han vil ha fortgang i arbeidet med EU-utmeldingen.

– Vi planlegger å starte prosessen før jul og vil gjøre det konstitusjonelt korrekt, i samråd med Underhusets leder, sa statsministerens talsmann mandag.

I forrige uke sikret De konservative seg en brakseier i valget og fikk 365 av de 650 plassene i Underhuset. Dermed skulle alt ligge til rette for at Johnson kan oppfylle løftet om å «få brexit unnagjort» uten flere utsettelser.

Fredag legger han fram lovforslaget som bereder grunnen for å forlate EU 31. januar. Johnson har også varslet et forslag som vil gjøre det lovlig å forlenge overgangsperioden etter brexit. Den varer ut 2020, men avtalen med EU åpner for forlengning med ett eller to år. Det vil altså ikke Johnson ha noe av.

I løpet av overgangsperioden skal britene og EU etter planen komme fram til en ny handelsavtale. EU har sagt at det vil bli svært vanskelig å få i stand en omfattende avtale i løpet av bare elleve måneder.

– Vi vil gjøre alt vi kan, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier denne uken da han ble spurt om det var mulig å rekke å bli enige innen året er omme.