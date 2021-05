Brenning av danske minker i gang etter masseavliving

Etter en vellykket generalprøve for to uker siden, har danskene tatt fatt på oppgaven med å grave opp og brenne 11.700 tonn mink. Til sammen skal to kilometer med graver tømmes.

Selv om det er godt et halvt år siden rundt 15,4 millioner mink ble avlivet og gravd ned, ble det ikke meldt om større luktproblemer da de første minkene ble gravd opp. Også når resten skal opp av jorden, tas det forholdsregler.

– Vi gjør det vi kan for å unngå sjenerende lukt, og entreprenøren graver ikke opp mer enn lastebilene kan kjøre unna stort sett umiddelbart, sier Kasper Klintø i det danske mattilsynet.

Annonse

Etter et halvt år i sand og kalk, var det også usikkert hvordan forbrenningen ville gå.

– Vi visste ikke hva vi kunne forvente, men det er ingen tvil om at det ser ut til å gå bra. Avfallet er tørt og nokså fast og dermed enkelt å håndtere. Det er også mindre jord enn vi fryktet, sier direktør Poul Kristensen i Energist, som driver avfallsanlegg i Esbjerg og Kolding.

Fra tirsdag skal 13 avfallsanlegg over hele landet ta imot døde dyr til forbrenning.

Den kontroversielle masseavlivingen skjedde fordi regjeringen fryktet at et mutert koronavirus hos mink kunne minske effekten av de kommende vaksinene.

(©NTB)