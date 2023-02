Brennhet bondeinteresse for bioenergi – Innovasjon Norge er allerede tomme for tilskudd

I 2023 har Innovasjon Norge 162 millioner kroner å dele ut til bønder og skogeiere som vil produsere, bruke og levere fornybar energi.

Interessen er enorm.

Allerede 20. februar hadde Innovasjon Norga mottatt så mange søknader at de stengte for mottak av flere søknader.

Økende interesse for biogass

260 søknaden er allerede behandlet og ytterligere 470 søknader er under behandling.

– Det søkes om tilskudd til energisentraler som skal varme opp gårdens bygninger, i tillegg til solcelleanlegg og biogassanlegg som produserer varme og elektrisitet. Andelen biogassanlegg er økende, mens mindre solcelleanlegg ikke blir prioritert i 2023, forteller programansvarlig Olve Sæhlie.

Avgjøres i jordbruksforhandlingene

Sæhlie tror den enorme interessen skyldes økt fokus på klima- og miljøvennlige løsninger, samt høye energipriser.

Sæhlie forteller at mange fornuftige prosjekter nå må settes på vent.

– Mange fornybare energikilder har langt bedre lønnsomhet nå en for noen år siden, men mange har fortsatt behov for tilskudd for å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet, sier Sæhlie.

Hvor mye penger som settes av til verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket, avklares i jordbruksforhandlingene.

Også i fjor var søkerbunken fra bønder med interesse for bioenergi svært stor. I 2022 mottak Innovasjon Norge over 800 søknader, mens det ble innvilget støtte til 377 prosjekter.