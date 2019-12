Brasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging

– Vi er villige til å gjøre hva som helst som er nødvendig for å klare det, men vi trenger støtte, sier Salles til nyhetsbyrået AP.

Miljøministeren, som deltar på det to uker lange klimatoppmøtet i Madrid, ønsker ikke å sette mål for begrensningen av avskogingen.

– Det var lovet støtte for mange år siden, og vi forventer fortsatt at rike land bidrar på en ordentlig måte. Proporsjonale fond er virkelig det som trengs for oppgaven, sier Salles.

På klimatoppmøtet forsøker han å overbevise andre om Brasils høyrevendte president Jair Bolsonaros klimapolitikk.

Bolsonaro har vært i strid med flere statsledere og regjeringssjefer tidligere i år knyttet til tvil om hvor opptatt han er av å stanse hogsten.

Tidligere har presidenten anklaget aktivistgrupper for å stå bak brannene, og han har ytret ønske om mer utvikling i Amazonas-områdene.

Mange land bidrar allerede med mye midler som er øremerket til å ta vare på Amazonas. Norge har det siste tiåret bidratt med hele 8,3 milliarder kroner.

Det siste året har imidlertid avskogingen økt kraftig, noe som har ført til at utbetalingene har stanset.

