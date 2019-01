Brannvesenet kan få politi-oppgaver

Statistikk fra Politiforum viser at brannvesenet ofte er først på ulykkesstedet ved utrykkning. Spesielt i distrikene er det brann- og redningsarbeidere som har kortest vei til stedet, og i 2018 var brannvesenet først ute i 55 prosent av tilfellene.

Dette kan ha sammenheng med at brannvesenet fortsatt har mange lokale stasjoner.

Nå skal regjeringen se på hvilke oppgaver brannvesenet skal gjøre på ulykkesstedet.

Skal gjennomgå rollefordelingen

I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil: "Gjennomgå beredskapskapasiteten i kommunene, inkludert rollefordeling mellom brannvesen, politi og helsevesen."

Dette får interesseorganisasjonen for brann- og redningstjenesten KS Bedrift til å juble.

– Dette er en viktig etappeseier og noe vi har jobbet for lenge, sier Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for beredskap, brann og redning i en pressemelding.

Ønsker stortingsmelding

Statistikken fra Politiforum viser at brannvesenet oftest kommer førs til stedet i distriktene Finnmark, Sør-Vest og Trøndelag. At brannvesenet er først på stedet gjør også at de må gjøre flere oppgaver som tidligere tilfalt politi og ambulansetjenesten.

– Derfor har vi lenge tatt til orde for en prinsipiell gjennomgang av hva tjenesten skal gjøre av oppgaver på vegne av andre. Det er svært gledelig at den nye regjeringen nå har nedfelt en slik gjennomgang i sin plattform. Det viktigste for KS Bedrift Brann og Redning er at våre argumenter har blitt hørt, sier Gjølberg Karlsen.

Nå håper han på et stortingsmelding om temaet, slik at også Stortinget kan innvolveres i disse spørsmålene.

– Det avgjørende for oss er likevel at arbeidet som nå skal gjøres har høy kvalitet og gir et godt beslutningsgrunnlag.