Brannvesen vil fakturere for unødvendige utrykninger

– Unødige utrykninger har blitt dagligdags. Vi har opplevd å rykke ut unødig til det samme sameiet eller borettslaget flere ganger på en uke. I verste fall setter det liv og helse i fare, sier brannsjef Arne Stadheim i Nedre Romerike brann- og redningsvesen til Romerikes Blad.

I fjor rykket de ut på hele 1.694 unødvendige oppdrag hvor det var falsk alarm – en tredel av alle oppdragene totalt og en markant økning fra de foregående årene.

Stadheim frykter økningen vil fortsette, og at utrykninger til falske alarmer vil bli et enda større problem i fremtiden. Et av tiltakene brannvesenet har iverksatt, er å fakturere 4.800 kroner for unødige utrykninger. I tillegg har det blitt ansatt en alarmtekniker som skal kontrollere og følge opp unødige alarmer.

