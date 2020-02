Brannsjef bekymret over nye miljøferjer

– Hydrogen er lett antennelig, og jeg er bekymret for dette i kombinasjon med batterier. Jeg frykter at noe skal ta fyr, enten av seg selv eller på grunn av en bilbrann om bord, sier brannsjef Johan Mjølhus i Hjelmeland til Stavanger Aftenblad.

Han etterlyser informasjon ettersom det er bestemt at det fra 1. mars neste år skal verdens første hydrogen-elektriske ferje settes inn i trafikk i Jøsenfjord-sambandet mellom Hjelmeland-Nesvik-Ombo. Halvparten av tiden skal ferja gå på hydrogen, halvparten på strøm.

Mjølhus viser til tre hendelser, den ene der en dieselbil tok fyr inne i parkeringshuset på Sola og ødela 1.300 biler, den andre der en fyllestasjon for hydrogen eksploderte i Sandvika og den tredje der elferja MF «Ytterøyningen» begynte å brenne i batteripakken i Kvinnherad i fjor.

Teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik, sier det lokale brannvesenet vil bli invitert arbeidsmøter og lover at de nye ferjene etter planen skal være minst like trygge som tradisjonelle ferjer.

– Dette er et nybrottsarbeid, og vi jobber med sikkerhetsanalyser rundt løsningene. Her blir det masse nytt. Vi har enorm respekt for hydrogengassen, som alle vet kan eksplodere, sier Breivik.

