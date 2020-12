Onsdag trakk Sjøfartsdirektoratet tilbake sikkerhetsstyringssertifikatet til Boreal Sjø, eid av det franske rederiet Boreal. Dermed fikk 50 ferger og hurtigbåter langs kysten seilingsnekt.

Senere samme kveld fikk Boreal en midlertidig tillatelse til å kjøre, etter et krisemøte mellom direktoratet og næringsminister Iselin Nybø (V), fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Ragnar Pedersen (54), som har jobbet som sjømann og overstyrmann på ferge og hurtigbåt i Nordland, samt sjøkaptein og overstyrmann i offshore-bransjen, forteller at det ligger mye mer bak seilingsnekten enn det som har kommet fram i media.

Pedersen har ikke selv jobbet i Boreal, men har seilt hurtigbåter for Torghatten, og har mange bekjente i Boreal. Han sluttet i Torghatten i 2005. Tilbake i oktober 2019 fortalte han NRK om sikkerhetsmangler som ble oversett av Boreal.

Pedersen hevder blant annet at Boreal har kjørt regelmessig uten utsjekk. Det kan i ytterste konsekvens være en alvorlig sikkerhetsrisiko.

Utsjekk er en sikkerhetsrutine på båter, og hvor medlemmer av mannskapet «sjekkes ut» når de har nok erfaring langs en rute til å jobbe uten oppsyn. Det er rederiene selv som skal utføre utsjekken.

Utsjekk Utsjekk er en av sikkerhetsrutinene på båter. Alle på båten, fra overstyrmenn til vakthavende offiserer, maskinoffiserer og andre skal ha utsjekk. Det kan gjelde unntak for ikke-kritisk personell, som for eksempel de som jobber i kioskene. Ulike roller i mannskapet kommer med ulike krav til hvor lenge man må å ha jobbet, eller hvor mange ganger man må ha seilt ulike seilasene, for å kvalifisere til utsjekk. Utsjekk gjennomføres på hvert fartøy og for hver seilas, både i dagslys og i mørke.

Pedersen sier Boreal ikke har tatt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på alvor.

Nationen har vært i kontakt med en kommunikasjonsrådgiver i Boreal. De ønsker ikke å si mer enn følgende:

«Dette er anklager fra en person som aldri har vært ansatt i Boreal og som ikke kjenner våre systemer, så dette kan vi ikke kommentere».

Nektet å kjøre

Pedersen sier ansatte i Boreal har nektet å kjøre av sikkerhetshensyn. De skal deretter ha blitt forsøkt truet tilbake på jobb av selskapet.

– På grunn av sykemeldinger har folk kommet ombord som ikke har hatt utsjekk på båtene. De har bare gått rett i arbeid, og ansatte i det faste mannskapet har ikke følt dette var riktig. Flere av dem har enten gått på land og nektet å kjøre eller sykemeldt seg.

Han peker på to enkelthendelser hvor han mener å vite at dette var tilfellet.

Den ene da MS Regine Normann ble stående i Bodø 14. og 15. november 2019. Den offisielle årsaken var mannskapsmangel. Den andre da en av kapteinene nektet å kjøre en annen båt på hurtigbåtruta «Nordlandsekspressen» i tidlig 2020.

Fakta om Sjøfartsdirektoratets revisjon av rederiet Boreal Sjøfartsdirektoratets oppsummering av revisjonsfunn ved minst fem alvorlige hendelser i rederiet Boreal: * at de ved flere hendelser ikke har begjært skade/havaritilsyn slik at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om det er sikkert å seile. De har derved operert fartøyene uten gyldig sertifikat. * at de ikke har utført risikovurdering etter at skaden/hendelsene hadde inntruffet. * at rederiet ikke internt har fulgt opp og risikovurdert teknisk svikt i utstyr som ledet til hendelse. * rederiet har ikke fulgt opp pålegg og forespørsler fra Sjøfartsdirektoratet. * ikke har rapportert flere hendelser til Sjøfartsdirektoratet som er påkrevd av sikkerhetshensyn. Kilde: NTB

Boreal har driftet Nordlandsekspressen siden 1. mars 2019, etter å ha vunnet anbudsrunden med et driftsanslag seks millioner kroner under Torghatten.

Ifølge NRK økte bøtene fra Nordland fylkeskommune med 16-gangen de første ni månedene Boreal driftet Nordlandsekspressen, sammenlignet med Torghatten året før. Åtte av bøtene, som gis når avganger innstilles, skyldtes mannskapsmangel.

– Hvilket inntrykk har du av arbeidsmiljøet i Boreal?

– Jeg har snakket mindre med dem nå enn jeg gjorde for rundt et år siden, da jeg hadde mye med dem å gjøre. De følte seg ganske overkjørt av Boreal. De fikk rett og slett munnkurv. Noen av dem som hadde sykemeldt seg ble truet med å komme seg tilbake på jobb. De ble truet til taushet, og det har skapt en kultur selskapet ikke har klart å snu, som har ført til at man ikke har rapportert hendelser.

– Nå snakker du om de som sykemeldte seg fordi de ikke følte det var trygt å kjøre?

– Ja.

Sjøfartsdirektøren: – Utsjekk er et krav

Konstituert Sjøfartsdirektør Lars Alvestad sier til Nationen, på generelt grunnlag, at utsjekk er et krav til alle ferger og hurtigbåter.

– Man skal ha rutiner på plass og det er krav om utsjekk. Det er ikke noe man kan unngå. Det er et krav for at sikkerhetsstyringssystemet skal ivaretas.

– Er det farlig hvis et rederi kjører regelmessig uten utsjekk på deler av mannskapet?

– Tenker du på generelt grunnlag, så er svaret ja. Det er ikke rett å bruke ordet farlig, men det er en klar mening med regelverket at det skal følges. Det at det slurves med blant annet slike ting er en indikator på at sikkerhetsstyringssystemene ikke fungerer.

Han forklarer at brudd på utsjekk regnes som avvik på sikkerhetsstyringssystemet, og reaksjonen på slike avvik vil variere etter antall avvik og alvorlighetsgraden.

Tre måneder på å komme i havn

Sjøfartsdirektøren forklarer at Boreal har fått en sikkerhetsklarering på tremåneder, og at den vil bli fulgt opp av Sjøfartsdirektoratet.

– Boreal har fått en tre måneders midlertidig sikkerhetsstyringssertifikat. I denne perioden vil vi følge opp rederiet sine tiltak fremover for om mulig å gi de et endelig sertifikant.