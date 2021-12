Borch med honnør til Nortura

– Jeg vil gjerne få gi honnør til alle ansatte i Nortura, deres samarbeidspartnere og kunder som har stått på dag og natt for å rette opp skadene etter dette dataangrepet. Jeg er glad for at det arbeides mot tilnærmet normal drift fra begynnelsen av januar, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Landbruks- og matdepartementet har blitt holdt løpende orientert om situasjonen gjennom daglige møter med ledelsen i Nortura.

– Nortura er en sentral brikke i norsk matforsyning- og sikkerhet. Det gir grunn til ettertanke når slike angrep synliggjør hvor sårbare moderne samfunn er, sier Borch.

Annonse

Nortura ble utsatt for et alvorlig dataangrep 21. desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned alle IT-systemer og fjerne internettilgangen for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner.

Resultatet har vært at aktiviteten ved flere av Norturas fabrikker og ekspedisjoner har vært sterkt redusert. Det har vært stopp for henting og slakting av storfe, småfe og svin. Slakting og skjæring har vært kraftig redusert eller stanset. Det har også vært en utfordrende situasjon ved eggpakkeriene.

Nortura har arbeidet gjennom jula med å utvikle midlertidige løsninger, som kan bli satt i drift fram mot nyttår og eventuelt bli brukt fram til de normale IT-løsningene er i drift igjen.

Etter de siste rapportene fra Nortura arbeides det mot tilnærmet ordinær drift på nyåret, men det kan oppstå enkelte forsyningsproblemer.