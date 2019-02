Boohoo sa de skulle slutte med ull - ombestemte seg kort tid senere

De skriver derimot i et innlegg at de vil ha fokus på hvordan sauene blir behandlet i tiden videre.

Nettbutikken fortalte i utgangspunktet at de skulle slutte med ullprodukter høsten 2019.

Dyrerettighetsgruppen People for The Ethical Treatment of Animals (PETA) har tidligere gått ut med en appell til alle klesbutikker om å droppe ull, da de mener sauen lider under produksjonen. Dette var bakgrunnen for at Boohoo ville slutte.

Men etter massiv kritikk, blant andre fra sauebønder, valgte de altså å snu.

PETA har jobbet for at klesprodusenter skal slutte med bruk av ull helt siden 2014, og har vist fram videoer av sauer som blir mishandlet under klipping som bevis.