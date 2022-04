Bønder tok til gatene i Argentina

«Vi har et enkelt krav: Vi er ikke lenger villig til å betale for repet som kveler oss», skrev demonstranter i et brev til myndighetene.

Lørdag tok flere bønder til gatene i Argentinas hovedstad, da de kjørte forbi presidentpalasset med veivende flagg og krav om lavere skatter.

Blant skiltene de holdt sto det «vi betaler for veiene, men får i stedet sumper» og «senk skattene», skriver Reuters.

President Fernandez er blant mange bønder blitt upopulær etter at han innførte begrensninger på eksport, noe som seinere er blitt reversert. Kampen i dag står om eksportskatten, som i dag er på 12 prosent for hvete og mais og 33 prosent på soya, mel og matolje.

Bakgrunnen for eksportskattene er høy inflasjon. Argentina har den tredje største økonomien i Latin-Amerika og er en av verdens største mateksportører.