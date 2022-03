Prosjekt skal se på rusmiddelbruken hos norske bønder

– Bøndene har så mye å gjøre at noen tyr til rusmidler for å holde seg gående.

Det sier Aina Winsvold. Hun skal forske på bønder som sliter med rusbruk. Målet er å bedre tilbudet for hjelp, skriver bladet Bondevennen. I tillegg skal prosjektet kartlegge hvor mange bønder som drikker, tar piller eller på et annet vis har en avhengighet. Det har vært ukjent inntil nå.

– Vi skal prøve å få et bilde av omfanget. Delen er nok ikke mindre enn i befolkningen generelt. Kanskje heller tvert imot, sier Winsvold til Bondevennen.

For å få svar fra bøndene vil forskerne sende ut spørreskjema, etterfulgt av intervju med bønder som har erfaring med avhengighet.

– Bønder flest har ikke arbeidsgivere eller kolleger som kan fange opp om det lukter alkohol av dem, eller om de endrer atferd. Hensikten med prosjektet er å få bedre tilbud til dem som sliter, sier Winsvold.

Winsvold trekker også fram at hun tror mange bønder vegrer seg for å søke hjelp på grunn av konsekvensene. Noen kan være redde for å miste førerkortet eller våpenlisens.

