Bønder og kollektivtransport på SVs kravliste

Regjeringen legger fredag fram en krisepakke verdt over 20 milliarder kroner for å hjelpe kulturliv, næringsliv og andre sektorer som er rammet av koronatiltak.

Nå følger forhandlinger med SV i Stortinget. Partileder Audun Lysbakken nevnte bøndenes økonomiske situasjon og kollektivtrafikken som saker de vil ha på bordet da han talte til partiets landsstyre fredag.

Bøndene er rammet av høye strømpriser, men også økte priser på gjødsel og andre varer de trenger for å produsere mat.

– Situasjonen for mange bønder er veldig vanskelig nå. De har regulerte priser på produktene sine, og fortjenesten forsvinner veldig kjapt i takt med strømregningene, sier Lysbakken til NTB.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har varslet at hun er innstilt på ekstra utbetalinger til bøndene i år.

Annonse

Økt støtte til kollektivtransporten er også på Lysbakkens kravliste før forhandlingene om regjeringens krisepakke.

– Vi kommer til å ta opp kollektivtransporten og jernbanens situasjon. Regjeringen har til nå fokusert ensidig på fly, samtidig er det sånn at jernbanen og de lokale kollektivselskapene sliter tungt, sa han i en kommentar som ble gitt før selve krisepakken ble lagt fram.

SV vil også se på lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet.

Samtidig pågår det forhandlinger om ordninger for permitterte og for selvstendig næringsdrivende og frilansere på Stortinget.

– Det er ikke minst mange kulturarbeidere som nå er fortvilet over at de ikke får samme kompensasjon som under tidligere nedstenginger, sier Lysbakken.

(©NTB)