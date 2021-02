Nyleg vart grøntnæringa definert som ei samfunnskritisk næring. Dette inneber mellom anna at arbeidarar frå utlandet kan få unntak frå innreiserestriksjonane. Måndag møtte leiaren i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) for å få klar ei ordning for arbeidarane.

– Det er ei viktig avklaring som no er gjort, der det blir eit unntak for bestemmingane for innreiseforbod. Regjeringa har etablert eit eige skjema som må fyllast ut, der det blir krav om dokumentasjon på at dette er ein kritisk arbeidar, seier han til Nationen.

Han har tidlegare sagt at han meiner det er positivt at grøntnæringa kjem inn som samfunnskritisk næring. Norges Bondelag har hatt fleire møter med departementet under pandemien for å sikre arbeidskraft til næringa.

Dermed kan altså bønder som nyttar arbeidskraft frå utlandet søke om løyve for å få arbeidarane inn i landet, slik at arbeidskrafta er sikra den komande sesongen.

Vil ha løysing for arbeidarane som er her

I tillegg til å få på plass skjema for utanlandske arbeidarar, vil næringa ha på plass ei ordning for arbeidarane som ikkje har kome seg heim etter førre sesong.

– Vi erfarer jo at det er om lag 200 framandarbeidarar som ikkje har moglegheit til å reise heim til eige land, og vi ber departementet om å finne ei løysing slik at dei kan bidra i arbeidet i grøntnæringa i tida som kjem, seier Bartnes.

– Dette er arbeidarar som er i ein vanskeleg situasjon, dei vil reise heim, men er hindra av ulike årsaker.

– Alle må ta ansvar

Både Bartnes og Bollestad meiner det er viktig å hindre spreiing av koronaviruset, og at alle må gjere det dei kan for å bidra.

– Vi må alle ta ansvar for å redusere risikoen for smittespreiing. Det understrekar departementet òg. Ein må stelle seg til dei karantenereglane som er gjeldande til ei kvar tid.

Han legg til at det vil vere viktig å rekruttere arbeidskraft både nasjonalt og internasjonalt i tida framover.

