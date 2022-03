Bønder i Ukraina frykter miner på jordene

Alexander Malanyuk eier rundt 1500 hektar jord flere steder i Ukraina. Årlig har han produsert rundt 3.400 tonn hvete og 3.800 tonn mais. Han dyrker også solsikker.

Nå får ikke bonden sådd på jordene i Tsjernihiv-området, nordøst for Kyivhan, fordi han er redd for at det kan ligge miner der, skriver NRK.

– Der har vi ikke kommet i gang ennå. Men så fort vi er kvitt russerne og hæren vår får klargjort marken, skal vi så. Med Guds hjelp, sier Malanyuk.

Ifølge NRK har den ukrainske bonden 56 ansatte. Nå er han selv innkalt til militærtjeneste.