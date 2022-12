Bønder bidrar i ny musikkvideo

Det norske bluegrassbandet Strengeplukk fra Stavanger slapp i høst låta «Bonde».

– Med sympati for de hardtarbeidende menneskene som driver på, og ikke minst de som blir tvunget til å avvikle, ble jeg inspirert til å skrive en låt til ære for bøndene, sier låtskriver, vokalist og mandolinist i Strengeplukk, Andreas Barsnes Onarheim, til Nationen.

Da gruppa skulle lage en musikkvideo til låta ville de gjerne ha med bøndene selv, de som faktisk sangen handler om.

– Når låta først var skrevet til ære for bøndene følte jeg at det ble feil å ikke i alle fall spørre om det var noen som ville være med. Det viste seg at mange var gira på den ideen, forteller han.

Se musikkvideoen «Bonde» under:

– Overraskende god respons

For å få bøndene til å sende inn videoklipp av seg selv og fra gårdsdrifta, postet Barsnes Onarheim et innlegg i Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk».

– Folk sendte rett og slett inn på e-post eller meldinger på forskjellige måter. Så satte jeg meg ned og redigerte det sammen med musikken etter beste evne. Dette er jo et rent «do-it-yourself»-prosjekt fra Strengeplukk sin side, sier han.

– Hvordan var responsen?

– Responsen var overraskende god. Det er bare å ta av seg hatten for alle de som har sendt inn klipp. Det ble mange flere enn jeg hadde mulighet til å redigere inn i videoen, forteller Barsnes Onarheim.

– Far til bassisten i bandet, Steinar Starheimsæter fra Lærdal, er også bonde. Han endte opp på coveret og er også med i videoen, legger han til.

Turnerte med Jonas Fjeld og Judy Collins

Strengeplukk er et av få aktive norske bluegrassband og ble startet i Stavanger i 2015 av en siddis og fire innflyttere fra vest- og østlandet.

Gruppa spiller egne låter med tekster på vestlandsdialekt samt noe instrumentalt og er ellers lidenskapelig opptatt av å fremme god autentisk bluegrass her til lands.

De har gjort seg bemerket i både inn- og utland. Senest i 2021 var bandet på turné med Jonas Fjeld og den amerikanske folk-legenden Judy Collins.