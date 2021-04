Nylig ble det klart at byrådet i Oslo snur, og at forpaktergårdene i Maridalen likevel skal få gå i arv. MDGs miljøbyråd Lan Marie Berg meldte samtidig at forpakterne igjen skal tilbys kontrakter med en varighet på ti år, etter at de siden 2014 har fått ettårskontrakter.

Men nå blir det likevel ikke slik, forteller byrådssekretær Sindre Buchanan (MDG) overfor Nordre Aker Budstikke.

– Bystyret vedtok 24. mars standardformuleringer for alle kontraktene. Men Bymiljøetaten må også gå i dialog med hver enkelt forpakter om forhold ved den enkelte gård, som tomtegrenser eller kårbolig. Dette tar litt tid. For at forpakterne skal kunne fortsette på gårdene i mellomtiden har Bymiljøetaten sendt varsel om at dagens avtaler forlenges, samtidig som de får på plass nye langsiktige kontrakter så fort som mulig, skriver han i en e-post til avisa.

Opposisjonen i Oslo er mildt sagt ikke fornøyd. Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg mener at byrådet ikke følger opp bystyrevedtaket.

– Bystyret har vedtatt at dette skal skje innen faredag, som er 14. april. Det er byrådets oppgave å gjøre det bystyret har vedtatt. Vi har heller ikke fått noen informasjon om denne endringen fra byrådet. Byrådet vil ikke innfri bystyrets vedtak! Vi er faktisk helt satt ut her nå, hva i all verden betyr dette? Hva mener byrådsleder Raymond Johansen om dette – at byrådet ikke følger opp bystyrevedtak? sier Rygg overfor avisa.

Annonse

Også Senterpartiet reagerer.

– Jeg synes dette er så skuffende og uakseptabelt, sier Bjørg Sandkjær.

Les også: Åpner for å utrede salg av gårdene i Maridalen

Leder av forpakterlaget i Maridalen, Per Skorge, skriver på Facebook at han er «litt oppgitt», og at de som et minimum hadde forventet at det ble gitt beskjed om at fristen ikke ble nådd.

«Bystyrevedtaket med unntak av tidsfristen står fast. Det er det viktigste. Vi forutsetter at ny avtale blir underskrevet i løpet av de nærmeste ukene», skriver Skorge.

Buchanan i byrådet skriver at de hele veien har «vært tydelige at Bymiljøetaten kanskje ikke ville rekke faredag».

– Dette burde derfor ikke komme som noen overraskelse, skriver han.

Som Nationen skrev i mars, skal det også utredes om gårdene i Maridalen, som er i Oslo kommunes eie, skal selges.