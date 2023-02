(Gudbrandsdølen Dagningen) Han beskriver seg selv som en person som er over gjennomsnittet litterært interessert. I tillegg er historie en stor interesse. Men som gardbruker på garden Klåpe i Svatsum, har også jordbrukspolitikken vært og er noe som har skapt stort engasjement hos Trond Klaape.

I 2020 ga han seg som fylkesleder i Bonde- og Småbrukarlaget. Fremdeles er han engasjert, men i det siste har det kirkelige engasjementet fått mer og mer plass i hverdagen. Garden, sauene, geitene og storfeet skal fremdeles skjøttes og fôres, men Klaape har fått god hjelp til det.

– Jeg håper mitt bidrag kan være til glede og nytte for de som oppsøker kirka, sier Klaape.

Gardbruker og prest

– Jeg er født med en feil i nakken. I 2020 hadde jeg den første operasjonen. I november 2022 hadde jeg en stor nakkeoperasjon, der noen mellomvirvelskiver ble byttet ut med titan. Jeg har det bedre etter operasjonen, men greier ikke lenger å være gardbruker på heltid.

Nå fungerer han altså som prest. Han har siden 2014 hatt 40 prosent fast stilling som menighetspedagog, og er fra i år prestevikar i 30 prosent stilling. Hovedsakelig i Gausdal, men kan også måtte bidra i andre menigheter innenfor Sør-Gudbrandsdal prosti. Når GD snakker med ham var han prest i en dåp i helga, og skal gjennomføre en begravelse denne uka.

Vielser i bryllup har han ikke, for da må man være ordinert.

– Jeg er ydmyk og ærbødig

– Det er fra glede til sorg, slik er livet. Jeg syns det er veldig givende, og når man er glad i folk og interessert i folk er det en fin jobb å ha. Jeg kjenner jo folk i Gausdal ganske godt, og er først og fremst takknemlig og ydmyk over å gå inn i rollen som prestevikar. Det er litt annet enn å være menighetspedagog. Man står der med et stort ansvar, sier Klaape, som er utdannet pedagog og har videreutdanning i diakoni.

Han syns det er fint å forberede seg foran gudstjenester og andre kirkelige handlinger:

– Jeg liker å arbeide med en bibeltekst, prøve å knekke den og finne ut hva som er relevant for livet og konteksten vi lever i.

Klaape trives så godt at han er interessert i veien videre innen presteyrket fram til ordinasjon. Det er godt nytt for Den norske kirke, der behovet for prester er stort.

Totalt er det over hundre ledige prestestillinger i Den norske kirke. Spådommen er imidlertid at dette tallet vil øke til 150 i 2024. Situasjonen er mest alvorlig i distriktene, skriver NRK.