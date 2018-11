– Bonden er tilsett i brannvesenet, og hadde starta arbeidet med å forsøkje å stenge av gassen då vi kom til staden, stadfester inspektør for beredskap i indre Østfold brann og redning, Geir Sjursen til Nationen.

Han fortel at bonden gav dei god informasjon om brannen slik at dei raskt kunne halde fram slukkingsarbeidet. Det var sett inn 4000 to dagar gamle andekyllingar i fjøset onsdag, og brannvesenet lukkast med å evakuere dei, melde NTB.

I morgontimane fredag fekk nemleg politiet melding om brann i eit andefjøs i Spydeberg i Østfold.

– Taket var borte

– Alarmen gjekk om lag 04.20, og då vi kom til staden var taket på fyrhuset borte. Vi kjende sterk gasslukt frå ein gass- eller propanlekkasje. Vi veit ikkje om det er snakk om ein eksplosjon, og vi veit ikkje kvifor det tok til å brenne, seier Sjursen.

Fyrhuset der taket var borte er tilknytt andefjøset, og står på baksida av fjøset fortel brannmannen.

– Vi fekk open varme inne i fjøset, men fekk så stengt av gassen og sløkt brannen. Vi har no kontrollert gassen og eigaren held fram arbeidet heime på garden, seier Sjursen.

Må avlive

Ifølgje TV 2 vart det høyrt eit smell frå bygget litt over 05. Deretter eskalerte brannen og nådde sjølve fjøsbygget. Det tok fyr i takkonstruksjonen og i flis på golvet, og ifølgje NTB var operasjonsleiaren på staden usikker på korleis det kom til å gå med endene.

Kl. 05.40 melde politiet at gassen var stengt av, og 06.15 var brannen var sløkt, og det vart meldt at alle endene var redda ut. Men dette stemde ikkje heilt.

– Kva skjer med endene?

– Vi fekk evakuert dei, men ein del av dei har omkome i varmen og fordi dei var i nærleiken av gasslekkasjen, seier Sjursen.

Operasjonsleiar Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt fortel at det har vore veterinær på staden.

– Vi har fått beskjed om at endene må avlivast, seier Aas til Nationen.

Fredag føremiddag var veterinær Marit Wilkens frå mattilsynet der for å observere avlivinga.

– Besetningsveterinæren var i full gang med å avlive kyllingane då eg kom til staden. Ho hadde konstatert at dei som ikkje døydde av brannskade måtte avlivast. Det var heilt nyklekte kyllingar, og dei vart rutinemessig avliva, seier Wilkens.

Ho fortel at andekyllingane vart samla saman og avliva på staden etter brannen.

– Dei som framleis var i live er rutinemessig avliva, men dei som døydde i brannen ligg på brannstaden framleis, seier Wilkens.

– Det er ei trist og lei oppleving, seier bonden til NRK Østfold.

Aas fortel vidare at fjøset er inntakt utvendig, men at det ikkje lenger er mogleg å bruke det. Bonden får ikkje lenger varma det opp. Vidare kan han ikkje gje informasjon om kvar endene er no, og når dei skal slaktast.

Han fortel at saka vert undersøkt på vanleg måte, med tekniske undersøkingar og gjennom forklaring frå dei ramma.