Bondelaget: - Forventer at Bollestad er sitt ansvar bevisst

Bondelagslederen viser også til at Bollestad og regjeringen har et stort ansvar å forvalte. I tillegg til å matproduksjonen mener Bartnes at landbruket bidrar til bosetting og sysselsetting, og skaper verdier for 140 milliarder hvert år.

– Vi forventer at Bollestad er sitt ansvar bevisst. Vårt inntrykk er at vi nå får en Landbruks- og matminister med et genuint engasjement for landbruket. Hun har tidligere stått opp for landbruket i Stortinget og er også nestleder i et parti som har omtalt seg selv som «landbruksgarantister», uttaler Bartnes i en pressemelding.

– Gratulerer

Annonse

– Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Norges viktigste næring, fortsetter han, og sier han ser fram til å fortsette samarbeidet med Bollestad og KrF om videreutvikling av norsk matproduksjon.

Regjeringsplattformen blir styrende for den jobben Bollestad nå skal gjøre i Landbruks- og matdepartementet, heter det i pressemeldingen.

Plattformen sikrer de viktigste prinsippene som norsk landbrukspolitikk er bygget på mot nye angrep fra den blå regjeringen, skriver Bondelaget:

"Et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstituttet, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde skal ligge fast."

– Det er bra. Vi har likevel sagt at vi savner en klar ambisjon på næringas vegne i plattformen. Vi er en av landets største fornybare næringer, og sammen med den nye statsråden tror vi at vi kan finne løsninger som gjør landbruket til en viktig del av framtidas grønne næringsliv, avslutter Bartnes.