Bondelaget: Regjeringen oppretter ulvereservat

Mandag ble det klart at departementet åpner for å felle hele Slettås-flokken i Hedmark. Bondelaget mener regjeringen overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i ulvesonen. Regjeringen tillater kun å ta ut én flokk.

Annonse

– Med denne avgjørelsen gjør regjeringen og statsminister Erna Solberg en del av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes.

Ifølge Bartnes er Norge allerede langt over bestandsmålet som Stortinget satte for bare to år siden.

– Skal ulveforliket være verdt mer enn papiret det er skrevet på, og norsk rovdyrpolitikk beholde et snev av troverdighet, kan ikke denne beslutningen bli stående. Nå må partiene bak ulveforliket sørge for at det de har bestemt, faktisk blir gjennomført, sier bondelagslederen.