Bondelaget: Landbruket må samle seg om klimaplanen

Onsdag 4. mars drøfta Noregs bondelag landbrukets klimaplan på det årlege klimamøtet mellom faglaga og ei rekkje andre aktørar i landbruket.

Leiar Lars Petter Bartnes fortel at det var eit vellykka møte, skriv Bondelaget sjølve på nettsidene sine.

– Eg er godt fornøgd med innspela og at me står samla i klimaarbeidet, seier han.

Nitten ulike aktørar var samla rundt bordet onsdag. Den endelege klimaplanen for landbruket skal bli vedtatt på representantskapsmøte i Bondelaget 26. mars.

Staten og bondelaga

Avtalen bygger på klimaavtalen som blei inngått i juni i fjor mellom Noregs Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og regjeringa. I løpet av ti år skal landbruket kutte fem millionar tonn CO2-ekvivalentar.

– Dette er ein viktig jobb som me i næringa tar på stort alvor. Dei neste ti år skal me redusere klimagassutslepp og samstundes binde meir karbon. Klimaplanen har åtte prioriterte område som me har drøfta i dag, sa Bartnes onsdag.

– For å lykkast i arbeidet er me avhengige av at alle aktørane i verdikjeda bidrar der dei kan, og at me tenker breitt når me skal kutte. Eg oppfatta at eit samla landbruk er einige i hovudtrekka i retninga, seier Bartnes.

Vil oppretthalde eit levande landbruk

Bartnes lyftar fram at klimajobben er viktig for bonden, men også for industrien og andre som er avhengige av at næringa leverer på målet om mindre utslepp og meir klimavenleg produksjon.

– Me har som mål å bli fossilfrie innan 2030, me skal ha ein meir klimavenleg produksjon med mellom anna betre fôr og betre bruk av gjødsel, og me skal auke karbonlagringa i jorda.

Bondelaget gjer det klart at det er viktig for dei å oppretthalde eit levande landbruk over heile landet samstundes som kutta blir gjort.

– Me skal utvikle landbruket, og då må me bruke jorda og dei ressursane som er på garden, understrekar Bartnes.

Han meiner også at det er viktig at alle tiltak bøndene og næringa gjer blir tatt med i klimarekneskapet.

– Me må vekk frå eit skuggerekneskap og få alle tiltaka inn i det offisielle rekneskapet. Det er viktig at politikarane her tek tak, fordi kvart tiltak bonden gjer må teljast med slik at me oppnår kutta me skal gjera, seier Bartnes.