Bondelaget krever utvidet ulvejakt

Bondelaget ser ikke på jaktstansen som en seier og mener dagens ulvebestand utgjør en byrde for befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og utenfor ulvesonen.

– Det er bra at regjeringen vil be om å få ta opp saken for tingretten. Vi mener det må skje så raskt som mulig over nyttår. Ulvejakten varer bare til 15. februar, og det haster for å sikre regulering av ulvebestanden, slik Stortinget har lagt opp til, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

– Vi ber om at regjeringen forlenger jakttiden innenfor ulvesonen utover 15. februar siden prosessen vil forsinke gjennomføringen, sier Gimming.

Annonse

Det er viktig og nødvendig med en forvaltning av ulvebestanden, mener han.

– I nyere tid har det aldri vært så mye ulv som nå i Norge. Byrdene av dette bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og utenfor ulvesona, mener Gimming.

Han frykter at dersom ulver beveger seg fra ulvesonen og til områder hvor det ikke er ulv til vanlig, vil denne belastningen gå utover mange flere.

Gimming påpeker at tingretten ikke mener vedtaket er ugyldig, men at beslutningen handler om tidsnød.

– Vår vurdering har hele tiden vært at vedtaket er innenfor lovverket og Bernkonvensjonen, avslutter han.